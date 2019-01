Deutscher Theologe Drewermann erhält Hermann-Hesse-Preis

Der Theologe und Schriftsteller Eugen Drewermann erhält in diesem Jahr den Preis der Internationalen Hermann-Hesse-Gesellschaft. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung soll ihm am 11. Mai in Calw überreicht werden, wie die Gesellschaft am Dienstag weiter mitteilte. Drewermann mache sich seit Jahren um die Deutung von Hesses Werk verdient.