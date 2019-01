Royal Academy stellt Bill Viola und Michelangelo gegenüber

Neue Wege geht die Royal Academy (RA) in London mit einer Ausstellung, in der grelle Werke des amerikanischen Video-und Installationskünstlers Bill Viola Zeichnungen von Michelangelo (1475-1564) gegenübergestellt werden. Den 68-jährigen Viola trennen rund 500 Jahre von dem Meister der Renaissance - und dennoch sieht die RA "Gemeinsamkeiten in der Thematik".