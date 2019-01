Sozialversicherung - WGKK sieht "tödlichen Mix" bei Fusion

In der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) sieht man der Kassen-Zusammenlegung in Österreich sorgenvoll entgegen. Obfrau Ingrid Reischl warnte am Donnerstag vor einem "tödlichem Mix", der aus der von der türkis-blauen Koalition verordneten Fusion bei gleichzeitigem Entzug von Geldmitteln entstehe. Die künftig dominierenden Arbeitgeber-Vertreter könnten deshalb Selbstbehalte einführen, warnte sie.