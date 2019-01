Mindestens 13 Tote nach Explosion in Goldmine in Ghana

Bei einer Explosion in einer Goldmine im Norden Ghanas sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Bei den Opfern handle es sich um illegale Bergarbeiter, die sich im Ort Gbani in den Schächten der Mine eines chinesischen Unternehmens aufgehalten hätten, sagte am Mittwochabend ein Mitarbeiter der Krankenhausverwaltung des Bolgatanga Regional Hospital.