Liste Jetzt bei Sorgerecht für raschere Verfahren

Die Liste Jetzt (vormals Pilz) spricht sich für raschere Verfahren in Sorgerechtsstreits aus. Bürgerrechtssprecher Peter Kolba sprach am Mittwoch in einer Pressekonferenz von teils untragbaren Zeiträumen. Zudem bekräftigte er die Forderung nach einer unabhängigen Ombudsstelle und einer Evaluierung der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Familiengerichtsbarkeit unter Einbeziehung der Betroffenen.