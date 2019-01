Prozess: Körperverletzung statt Mord-Anklage für Alkolenker

Ein 56-Jähriger ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt der fahrlässigen und schweren Körperverletzung schuldig gesprochen und zu 27 Monaten Haft verurteilt worden. Die Geschworenen folgten der Anklage, die sechsfach versuchten Mord gesehen hatte, nicht. Der in Kärnten lebende Ungar hatte im September auf der Südautobahn (A2) bei Villach einen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten verursacht.