Ungarn unterstützt drei Spitäler in Syrien

Im Zeichen des Programmes "Hungary Helps" werde der ungarische Staat für ein Jahr die Betriebskosten für drei syrische Spitäler übernehmen. Das erklärte der rechtskonservative Premier Viktor Orban am Dienstag in seiner neuen Residenz, dem Karmeliterkloster in Budapest.

© APA (AFP)

Im Rahmen eines Treffens mit dem Päpstlichen Nuntius in Damaskus, Erzbischof Mario Zenari, überreichte Orban das einschlägige Dokument, berichtete die Ungarische Nachrichtenagentur MTI. Orban erinnerte bei dem Treffen daran, dass Ungarn zur Milderung der durch den Krieg verursachten humanitären Katastrophe beitragen wolle. Es sei der entschiedene Standpunkt Ungarns, dass die Probleme nicht nach Europa geholt werden müssen, sondern dass die Hilfe dorthin gebracht werden solle, wo es die Probleme gebe, betonte der für seine strikte Abschottungspolitik gegenüber Flüchtlingen bekannte Premier.

Die Umsetzung der ungarischen humanitären Hilfe in Höhe von 505 Mio. Forint (1,6 Mio. Euro) wird durch die italienische AVSI-Stiftung realisiert, die hinter der syrischen humanitären Initiative "Offene Spitäler" steht. Bei den drei Spitälern soll es sich um eine Einrichtungen in Aleppo und zwei in Damaskus handeln. Hier würden laut Zenari nicht nur christliche Patienten versorgt, so dass die Gesundheitszentren zugleich der Versöhnung und dem gesellschaftlichen Zusammenschluss dienen, betonte der Erzbischof.