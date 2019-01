Tshisekedi neuer Präsident in Demokratischer Republik Kongo

Trotz glaubhafter Vorwürfe des Wahlbetrugs wird der moderate Oppositionskandidat Felix Tshisekedi der neue Präsident der Demokratischen Republik Kongo. Das Verfassungsgericht wies am Sonntag in der Früh alle Beschwerden gegen das amtliche Wahlergebnis zurück.

© hel (AFP)

Der 55-jährige Tshisekedi soll offenbar bereits am Dienstag als Präsident des zentralafrikanischen Staates vereidigt werden. Der unterlegene Oppositionskandidat Martin Fayulu wollte das Ergebnis jedoch nicht akzeptieren. Er sprach von einem "Putsch" und erklärte sich selbst zum rechtmäßigen Präsidenten. Alle Kongolesen müssten sich gegen die Fälschung des Wahlergebnisses wehren und friedlich gegen die Entscheidung demonstrieren, forderte Fayulu nach der Entscheidung des Gerichts. Die Bürger des Kongo und die internationale Gemeinschaft sollten Tshisekedi nicht als Präsidenten akzeptieren.

Die Europäische Union hegte weiterhin Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Sieges von Tshisekedi. Eine EU-Sprecherin sagte am Sonntag, die Europäische Union nehme die Entscheidung des Verfassungsgerichts in Kinshasa zugunsten Tshisekedis zur Kenntnis. Sie erinnerte zugleich an die Erklärung der Afrikanischen Union (AU) vom Donnerstag, derzufolge es "ernsthafte Zweifel" an den von der Wahlkommission veröffentlichten Ergebnissen gebe.

Sollte es zu Massenprotesten kommen, wären gewaltsame Zusammenstöße mit den Sicherheitskräften nicht auszuschließen. Zunächst kam es zu keinen größeren Protesten. Nach einer knapp dreiwöchigen Sperre konnten die Kongolesen am Sonntag auf ihren Mobiltelefonen auch erstmals wieder das Internet nutzen.

Der Wahlsieger Tshisekedi rief zur Einheit der Kongolesen auf. "Dies ist nicht der Sieg der einen Seite über die andere", sagte er. "Ich glaube, es ist ein Sieg für den Kongo." Tshisekedi folgt auf Joseph Kabila, der den Kongo knapp 18 Jahre mit harter Hand regiert hat. Kabila, der nicht wieder antreten durfte, soll in seiner Zeit an der Macht bei Rohstoffgeschäften reich geworden sein.

Tshisekedi war vor der Wahl vom 30. Dezember vor allem als Sohn des langjährigen Oppositionsführers Etienne Tshisekedi bekannt. Dieser war 2017 im Alter von 84 Jahren gestorben.

Auf den jüngeren Tshisekedi wartet viel Arbeit: Trotz reicher Vorkommen von Mineralien wie Kobalt, Kupfer und Gold gehört der Kongo zu den ärmsten Ländern der Welt. Schuld daran sind auch viele von der Gier nach Rohstoffen befeuerte Konflikte. Millionen sind auf der Flucht.

Tshisekedi erreichten am Sonntag Glückwünsche zahlreicher afrikanischer Staatschefs, obwohl die Afrikanische Union (AU) "ernsthafte Zweifel" am Wahlergebnis geäußert und eine Verschiebung der Bekanntgabe des Endergebnisses gefordert hatte. Die kongolesische katholische Kirche - die wohl einflussreichste Institution des Landes - hatte unter Berufung auf ihre rund 40.000 Wahlbeobachter ebenfalls erklärt, dass Thisekedi nicht gewonnen habe.

Nach einer von Medien veröffentlichten Analyse von Daten aus den Wahllokalen gewann Fayulu die Wahl mit rund 60 Prozent der Stimmen; Tshisekedi kam demnach auf rund 20 Prozent.

Das Verfassungsgericht wies Fayulus Klagen jedoch zurück und lehnte auch eine Neuauszählung der Stimmen ab. Auch die Tatsache, dass die Wahl wegen Unruhen und einer Ebola-Epidemie in Teilen des Landes noch nicht stattgefunden hat, störte das Gericht nicht. Damit bleiben rund 1,25 Millionen der 40 Millionen Wahlberechtigten ausgeschlossen.

Für Kabilas Regierungskoalition war Emmanuel Ramazani Shadary angetreten. Dieser landete jedoch abgeschlagen auf dem dritten Platz. Angesichts dessen Niederlage soll Kabila unbestätigten Vorwürfen zufolge einen Pakt mit Tshisekedi geschlossen haben. Dieser soll zugesagt haben, nicht strafrechtlich gegen Kabila vorzugehen.