Drei Kinder bei Alko-Unfall in Oberösterreich verletzt

Drei Kinder - darunter ein erst drei Wochen altes Baby - sind bei einem schweren Alko-Unfall am Freitag in Waldneukirchen (Bezirk Steyr-Land) in Oberösterreich verletzt worden. Ein 28-jähriger Autofahrer kam mit rund zwei Promille Alkohol im Blut in den Gegenverkehr. Insgesamt wurden sechs Personen medizinisch versorgt, berichtete die Polizei am Samstag in einer Presseaussendung.