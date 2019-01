UN-Chef: Kann Khashoggi-Untersuchung nicht selbst einleiten

Ohne den Antrag eines Mitgliedstaats der Vereinten Nationen kann UN-Generalsekretär Antonio Guterres keine unabhängige Untersuchung zum Tod des Journalisten Jamal Khashoggi einleiten. Das erklärte Guterres am Freitag bei einer Pressekonferenz in New York. Kein Land habe bisher einen solchen Antrag gestellt.