Presserat gegen Veröffentlichung von Fotos ermordeter Frauen

Der Presserat (Senat 1) sieht in der Veröffentlichung von Fotos ermordeter Frauen in mehreren Artikeln der Tageszeitung "Österreich" einen Verstoß gegen den Ehrenkodex, hieß es am Freitag. Die Gesichter seien auf den Bildern weder verpixelt, noch auf eine andere Weise unkenntlich gemacht. "Österreich" bestritt eine Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs der Verstorbenen.