Im Mai Theaterpreis Berlin für Kollektiv She She Pop

Das Bühnenkollektiv She She Pop erhält den renommierten Theaterpreis Berlin. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wird beim Berliner Theatertreffen im Mai verliehen, wie die Stiftung Preußische Seehandlung am Freitag mitteilte. She She Pop wurde in den 90er Jahren am Gießener Institut für Angewandte Theaterwissenschaft gegründet. Das Kollektiv besteht überwiegend aus Frauen.