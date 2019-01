Vorzeitige Haftentlassung für Syrer Ahmed H. in Ungarn

Ein in einem international kritisierten Verfahren in Ungarn zu zehn Jahren Haft verurteilter Flüchtling wird freigelassen. Ein ungarisches Gericht ordnete die vorzeitige Haftentlassung auf Bewährung von Ahmed H. an. Der Syrer hatte am Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 an Massenunruhen an der serbisch-ungarischen Grenze bei Röszke teilgenommen und war dafür als "Terrorist" verurteilt worden.