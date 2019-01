Pkw-Lenkerin bei Kollision mit Lkw in Südsteiermark getötet

Eine Pkw-Lenkerin ist am Montagnachmittag bei einem Zusammenstoß in der südsteirischen Gemeinde Hengsberg (Bezirk Leibnitz) mit einem Lastkraftwagen getötet worden. Der Lkw-Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt und ins LKH Deutschlandsberg gebracht. Zur Unfallursache gab es von der Landespolizeidirektion am frühen Abend noch keine Angaben.