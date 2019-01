19-Jähriger schüttelte in Kärnten Säugling: Fünf Monate Haft

Ein 19 Jahre alter Kärntner ist am Montag am Landesgericht Klagenfurt wegen schwerer Körperverletzung und Quälens seiner drei Monate alten Tochter schuldig gesprochen worden. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten, davon fünf Monaten unbedingt, verurteilt. Darüber hinaus erklärte sich der Angeklagte bereit, ein Antigewalttraining zu machen und Bewährungshilfe in Anspruch zu nehmen.