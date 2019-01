Garagenbesitzer in Bielefeld fand tote Vermisste in Kiste

In seiner Garage in Bielefeld hat ein Vermieter die Leiche einer jungen Frau in einer Holzkiste entdeckt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Immobilienbesitzer wollte am vergangenen Freitag nach dem Rechten sehen, weil er keine Miete mehr erhalten hatte. Wie sich herausstellte, sitzt der Mieter seiner Garage wegen des Verschwindens seiner Frau bereits seit Mitte November in Untersuchungshaft.