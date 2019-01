Baupolizei stoppte Abriss von Biedermeierhaus in Wien

In Wien hat die Baupolizei am Montag den Abriss eines Biedermeierhauses gestoppt. Über das historische Gebäude im Bezirk Wieden - in dessen Erdgeschoß sich einst auch ein beliebtes Gasthaus befand - war laut Rathaus-Angaben bereits vor längerer Zeit eine Baueinstellung verhängt worden. Dennoch wurden die Arbeiten am Montag fortgesetzt.