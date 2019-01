Deutschland übernimmt Verantwortung für Nazi-Verbrechen

Bei ihrem Besuch in Athen hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel die volle Verantwortung Deutschlands für die Nazi-Verbrechen in Griechenland deutlich gemacht. "Wir wissen, wie viel Leid Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus über Griechenland gebracht hat", sagte die Kanzlerin nach Angaben ihres Sprechers am Freitag in Athen.