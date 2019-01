Instagram-Konto zeigt Tristesse der "Beuys-Eichen" in NYC

Bäume haben in Großstädten oft einen schweren Stand, besonders in Metropolen wie New York. Dort kümmert es auch kaum jemanden, wenn mit den Bäumen eigentlich eines der berühmtesten Werke des deutschen Künstlers Joseph Beuys (1921-1986) fortleben soll. "7000 Eichen" hieß sein Projekt, bei dem er zur documenta 1982 in Kassel Tausende Bäume pflanzen und dazu je eine Basaltsäule setzen ließ.