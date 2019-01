Iran bestätigte Festnahme eines US-Bürgers

Die iranische Regierung hat einen Zeitungsbericht über die Festnahme eines US-Bürgers in der Stadt Mashad in Nordostiran bestätigt. Nach Angaben von Außenamtssprecher Bahram Ghassemi vom Mittwoch wurde die amerikanische Interessenvertretung in der Schweizer Botschaft in Teheran umgehend über die Festnahme in Kenntnis gesetzt.