Haftstrafen für Männer wegen Vergewaltigung in Malmö

Wegen der gefilmten Vergewaltigung einer 16-Jährigen in einem Hotelzimmer sind zwei junge Männer in Malmö zu Haftstrafen verurteilt worden. Die 21 und 22 Jahre alten Männer müssen für jeweils fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis und insgesamt 140.000 schwedische Kronen (rund 13.700 Euro) an die Minderjährige zahlen, wie mehrere schwedische Medien am Mittwoch berichteten.