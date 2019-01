Bischof Schwarz - Visitator ruft Bischof Elbs zu Hilfe

In der Causa Bischof Alois Schwarz wird ein weiterer Bischof in die Ermittlungen eingeschaltet. Wie "Die Presse" am Mittwoch berichtete, hat der Salzburger Erzbischof Franz Lackner als vom Vatikan eingesetzter Visitator um Unterstützung durch seinen Vorarlberger Amtsbruder Benno Elbs gebeten. Gegenüber der APA wurde dies in Salzburg bestätigt.