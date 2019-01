Polizei gegen protestierende Textilarbeiter in Bangladesch

In Bangladesch ist die Polizei am Mittwoch mit Wasserwerfern, Tränengas und Schlagstöcken gegen Tausende protestierende Textilarbeiter vorgegangen. Die Beschäftigten demonstrierten den vierten Tag in Folge und blockierten Straßen, um ihrer Forderung nach mehr Lohn Ausdruck zu verleihen.