Hamas nimmt 45 Palästinenser wegen Kollaboration fest

Die radikalislamische Hamas hat im Gazastreifen 45 Palästinenser wegen des Verdachts der Kollaboration mit Israel festgenommen. Sie seien nach einer gescheiterten Geheimoperation der israelischen Armee in dem Küstengebiet festgesetzt worden, teilte das Hamas-geführte Innenministerium in Gaza am Dienstagabend mit. Den Palästinensern droht die Todesstrafe.