aktionstheater ensemble wird 30: Doppelabend, Uraufführung

Mit zwei Wiederaufnahmen und einer Uraufführung feiert das aktionstheater ensemble rund um Regisseur Martin Gruber heuer sein 30-Jahr-Jubiläum: In neuer Bearbeitung stehen in Doppelabenden demnächst die Produktionen "Die wunderbare Zerstörung des Mannes" und "Pension Europa" im Kosmos Theater Wien auf dem Programm, im Juni feiert "Wie geht es weiter" in Bregenz Premiere.