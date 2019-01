Südtiroler Koalitionspakt mit Lega von SVP abgesegnet

Der ausverhandelte Koalitionspakt zwischen der Südtiroler Volkspartei (SVP) und der rechtsgerichteten Lega ist am Montagabend in Nals von den Mitglieder des SVP-Ausschusses, den SVP-Ortsobleuten und den SVP-Bürgermeistern abgesegnet worden. Der Beschluss sei mit 503 der 519 anwesenden Stimmberechtigten gefasst worden. Es habe keine Gegenstimme gegeben, teilte die SVP in einer Aussendung mit.