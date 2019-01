27 Tote bei Gefechten und Explosion in Afghanistan

Bei mehreren Vorfällen in zwei afghanischen Provinzen wurden mindestens sechs Zivilisten sowie 21 Sicherheitskräfte getötet. In der Provinz Paktika starben sechs Zivilisten, als sie eine am Straßenrand gefundene Bombe in einem Auto zu einer Armeebasis transportiert hatten, um sie entschärfen zu lassen. Dabei sei die Bombe detoniert, so der Chef des Provinzrates. Sechs Personen wurden verletzt.