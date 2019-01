USA rufen ihre Bürger zu erhöhter Vorsicht in China auf

Die USA haben ihre Bürger zur Vorsicht in China aufgerufen. Dort könne es "zur willkürlichen Anwendung örtlicher Gesetze" kommen, hieß es am Donnerstag in einem aktualisierten Reisehinweis des Außenministeriums. Im Dezember waren zwei Kanadier in China festgenommen worden.