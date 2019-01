Brände in drei Wohnhäusern in der Steiermark

Mehrere Personen haben in der Steiermark bei Wohnhausbränden Rauchgasvergiftungen erlitten. In Mooskirchen bei Graz konnten fünf Menschen rechtzeitig das brennende Haus verlassen. In Lichtenegg bei Graz versuchte ein Mann mit einem Feuerlöscher noch die Flammen zu löschen, musste aber aufgeben. In Kapfenberg rettete sich eine Familie ins Freie, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.