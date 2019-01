Deutscher war Mordopfer an oö-tschechischer Grenze

Ein Ende November in Südböhmen an der tschechisch-oberösterreichischen Grenze entdecktes Mordopfer ist identifiziert. Es handelt sich um einen 69-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Straubing-Bogen, teilte die tschechische Polizei mit. Der Tote war am 25. November in einem Wald in der Ortschaft Nova Pec neben einem Wanderweg entdeckt worden. Die Leiche war nackt, daneben lagen Handtücher.