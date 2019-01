Acht Tote bei Zugsunglück in Dänemark

Nach einem schweren Zugsunglück am Mittwoch in Dänemark ist die Zahl der Todesopfer auf acht gestiegen: Die Rettungskräfte entdeckten im Wrack zwei weitere Leichen, teilte die dänische Polizei am Donnerstag mit. Bei den Toten handle es sich um fünf Frauen und drei Männer. 16 weitere Menschen waren verletzt worden, sie befanden sich den Angaben zufolge aber nicht in Lebensgefahr.