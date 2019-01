Zwillinge mit unterschiedlichen Geburtsjahren in Rom

Binnen zwei Minuten zur Welt gekommen, aber nicht nur an zwei Tagen, sondern auch in unterschiedlichen Jahren: Dieses Schicksal ist italienischen Zwillingsbuben beschieden, die in der Silvesternacht in der Gemelli-Klinik in Rom zur Welt geboren wurden, wie die Zeitung "La Gazzetta del Mezzogiorno" am Mittwoch online berichtete.