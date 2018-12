"Gelbwesten" wollten zu Macrons Residenz am Mittelmeer

Etwa 40 Mitglieder der "Gelbwesten"-Protestbewegung haben am Donnerstag versucht, auf das Gelände der Sommerresidenz des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an der Mittelmeerküste vorzudringen. Gendarmen hinderten sie daran, wie der Bürgermeister von Bormes-les-Mimosas an der Cote d'Azur am Freitag bestätigte.