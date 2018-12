Lage in Nordsyrien spitzt sich zu

Im Norden Syriens spitzt sich die Lage nach dem angekündigten Abzug der USA zu. Syrische Truppen würden mit Unterstützung Russlands in dem Raum Manbij verlegt, teilten Milizen in der Kurden-Hochburg am Dienstag mit. Die Truppenbewegungen seien mit den Milizen in der Stadt abgestimmt.