20 Verletzte bei Unfall mit zwei Pferdekutschen in Bayern

Bei einem schweren Unfall mit zwei Pferdekutschen sind im Ostallgäu in Bayern am Christtag 20 Menschen verletzt worden, darunter auch Kinder. Nach den vorläufigen Ermittlungen der Polizei waren die Gespanne hintereinander auf Schnee in der Ferienregion unterwegs, jeweils mit zehn Urlaubsgästen an Bord.