Fünf Tote nach Attentat mit entführtem Bus in China

Nach einer Bus-Entführung im Südosten Chinas sind der Polizei zufolge mindestens fünf Menschen getötet und 21 weitere verletzt worden. Ein Mann mit einem Messer habe den Bus am Dienstag in seine Gewalt gebracht, teilte die Polizei der Stadt Longyan in der Provinz Fujian mit. Der Bus habe dann Fußgänger erfasst, als er mit hoher Geschwindigkeit auf einer Straße unterwegs gewesen sei.