Massengrab mit 34 IS-Opfern in Libyen entdeckt

In Libyen ist ein Massengrab mit den Leichen von 34 von der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) ermordeten äthiopischen Christen entdeckt worden. Das Massengrab wurde nahe der früheren IS-Hochburg Sirte entdeckt, wie ein Sprecher der Sicherheitsbehörden am Montag sagte.