Iranische Revolutionswächter starteten Manöver am Golf

Einen Tag nach dem Einlaufen des US-Flugzeugträgers "John C. Stennis" in den Golf haben die iranischen Revolutionswächter am Samstag mit einem großen Manöver in dem Gebiet begonnen. Das Staatsfernsehen zeigte Landeübungen auf der Felsinsel Qeshm am Eingang zum Golf. Dabei wurden Schiffe, Hubschrauber, Drohnen, Raketenwerfer und Stoßtrupps eingesetzt.