Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall auf A6

Ein Verkehrsunfall auf der Nordostautobahn (A6) bei Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See) hat Samstagfrüh mehrere Verletzte gefordert. Nach Feuerwehrangaben waren in Fahrtrichtung Wien drei Autos kollidiert. Die Opfer wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.