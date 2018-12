Alkolenker blieb auf Gleisen stehen - Pkw von Zug erfasst

Ein 55-jähriger Alkolenker hat in der Nacht auf Samstag seinen beschädigten Pkw nach einem Unfall auf den Gleisen in Helpfau-Uttendorf (Bezirk Braunau am Inn) einfach stehen gelassen. Als der Mann Hilfe holen ging, erfasste ein Triebwagen das Auto. Die zehn Zuginsassen blieben unverletzt. Der Unfallverursacher hatte 1,78 Promille Alkohol im Blut, berichtete die Polizei.