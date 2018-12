Österreichische Finanzspritze für Anti-Korruptionsbehörde

Die offenbar in finanzielle Nöte geratene Anti-Korruptionsakademie (IACA) in Laxenburg bekommt Geld aus Österreich nachgeschossen. Laut einer Aussendung des Innenressorts wurde nun für das gerade auslaufende Jahr eine Förderung in Höhe von 544.000 Euro beschlossen.