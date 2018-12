Zugverkehr nach Entgleisung in Wien wieder regulär

Nach der Entgleisung einer Lok und von zwei Waggons in der Nähe des Wiener Hauptbahnhofs am Donnerstag ist der Zugsverkehr am Freitag wieder bis auf wenige Ausnahmen planmäßig über den Hauptbahnhof gelaufen. "Die Ausnahme betrifft die ICE Züge von und nach Deutschland - diese enden in bzw. fahren aus logistischen Gründen von Wien Meidling ab", sagte ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder.