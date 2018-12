"Gelbwesten": Französisches Parlament billigte Sozialpaket

Frankreichs Parlament hat das milliardenschwere Sozialpaket gebilligt, mit dem die Mitte-Rechts-Regierung den Unmut der sogenannten Gelbwesten und anderer Kritiker besänftigen will. Nach einer mehr als 13-stündigen und hitzigen Debatte in der Nationalversammlung stimmten die Abgeordneten in der Nacht auf Freitag mit großer Mehrheit für die umstrittenen Reformen.