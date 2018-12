Waffenruhe im Jemen hält

Die Waffenruhe für den strategisch wichtigen Hafen Hodeidah im Bürgerkriegsland Jemen hält. Das gehe aus den Lageberichten aus dem Konfliktgebiet hervor, hieß es am Dienstag seitens der UNO. Die Umsetzung des bei den Friedensgesprächen in Schweden ausgehandelten Abkommens sei auf dem richtigen Weg. Nun soll so schnell wie möglich der Abzug der Truppen vorbereitet werden.