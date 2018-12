Tria verhandelt mit Moscovici weiter über Italien-Budget

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Italien habe Brüssel das "Schema" eines neuen Haushaltsentwurfs mit Defizitprognosen für 2019 in Höhe von 2,04 Prozent vorgelegt, verlautete es aus Regierungskreisen in Rom am Montag. Das liegt unter den ursprünglichen 2,4 Prozent. Die italienischen Koalitionsparteien hatten sich in der Nacht auf Montag auf Änderungen im Budgetentwurf mit einigen Einsparungen geeinigt, die Brüssel zur Bewältigung des Budgetstreits vorgelegt wurden. "Wir haben ein Abkommen über alle Punkte erreicht", versicherte Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini nach Medienangaben.

Die Einsparungen sollen vier Milliarden Euro umfassen. Die Kostenersparnisse sollen durch Streichungen bei der Unterstützung für Arme kommen sowie bei den Vorschlägen für ein früheres Renteneintrittsalter. Auf die Frage, ob die Einigung in letzter Minute zwischen den beiden Regierungsparteien ausreiche, um Brüssel zu besänftigen, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Massimo Garavaglia: "Wir sind optimistisch".

Der Budgetplan wurde bereits von der Abgeordnetenkammer verabschiedet und muss noch diese Woche vom Senat gebilligt werden. Erwartet wird, dass sich die Regierung im Senat einer Vertrauensabstimmung unterzieht, um den Haushaltsplan durchzubringen.