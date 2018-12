Elf Tote nach Reiskonsum in indischem Hindutempel

In Südindien sind laut Medienberichten elf Menschen gestorben und Dutzende erkrankt, nachdem sie in einem Hindutempel Reis gegessen hatten. Rund 70 Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, elf von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand, meldete BBC unter Berufung auf die Polizei. Dem Bericht zufolge soll es zwei Festnahmen gegeben haben.