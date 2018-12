Nationalrat setzte ersten Schritt zur Kassenreform

Mit der Zusammenführung der Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben in einer Finanz-Behörde hat der Nationalrat - mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ - am Dienstag einen ersten Schritt für die Sozialversicherungsreform gesetzt. Sie steht dann am Donnerstag zum Beschluss. Die SPÖ war gegen die Zusammenführung, den NEOS ging sie zu wenig weit.