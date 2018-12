Mann bei britischem Parlament festgenommen

Auf dem Gelände des britischen Parlaments in London hat die Polizei Berichten zufolge am Dienstag einen Mann festgenommen. Auf Bildern in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie Beamte den Mann festhielten. Bei dem Einsatz soll ein Elektroschocker zum Einsatz gekommen sein.