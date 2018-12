Raimundspiele Gutenstein setzen 2019 auf "Brüderlein fein"

Die Raimundspiele Gutenstein widmen sich 2019 ganz dem Leben von Ferdinand Raimund. Gezeigt wird in einer Uraufführung das Stück "Brüderlein fein" von Felix Mitterer, das die Vita des für das Festival namensgebenden Dichters zum Inhalt hat. Die Premiere findet am 11. Juli im Theaterzelt statt. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen, teilten die Veranstalter am Dienstag mit.