Juncker drängt vor EU-Gipfel auf Reform des Asylsystems

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker drängt beim Gipfel der Europäischen Staats- und Regierungschefs Donnerstag und Freitag dieser Woche auf eine Reform des europäischen Asylsystems. Bei der Debatte über die Vorbereitung des EU-Gipfels im Europaparlament in Straßburg am Dienstag lobte Juncker die "ausgezeichnete Arbeit" des österreichischen Ratsvorsitzes am mehrjährigen Finanzrahmen.